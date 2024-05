Flamengo não poderá tirar a camisa 10 de Gabigol em uma competição

O atacante, porém, continuará com a camisa 10 na Copa Libertadores. A mudança não é permitida no andamento da competição. A alteração só pode ser feita se o jogador sair da lista de relacionados para o mata-mata, e o rubro-negro entregar o número a um eventual reforço. Os jogadores atuais do elenco têm que continuar com a numeração enviada no início do torneio.

O Clube de Regatas do Flamengo informa que, após reunião com o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e demais diretores do departamento, o atleta Gabriel Barbosa foi multado e comunicado pelo dirigente de que não usará mais a camisa 10 rubro-negra nas competições possíveis de alteração da numeração.

Flamengo, em nota oficial

A imagem pegou a direção do clube e funcionários de surpresa. O sentimento geral foi de irritação e até decepção com o jogador, já que o time vinha de duas vitórias importantes e aliviou o clima de pressão.

A assessoria do atacante alegou algumas horas depois do vazamento que a foto era fake, mas a diretoria teve a confirmação da veracidade através de pessoas presentes no local.