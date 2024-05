Corinthians recebe aditivo de R$ 90 mi em contrato com Brax para se igualar ao Fla

Fora as luvas, o acordo assinado com a autorização da CBF, que intermediou as conversas junto aos clubes, prevê o repasse de R$ 6.655.00,00 pela vigência em 2024.

A partir de 2025 até 2029, o Corinthians receberia R$ 30.669.000,00 por temporada, reajustado pelo IGP-M e sempre parcelado em 12 vezes.

Estes valores sofreram o aditivo com a atualização do valor final do acordo, mas a forma de pagamentos foi mantida.