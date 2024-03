Flamengo: quem foram as vítimas do incêndio no Ninho do Urubu

O local pegou fogo durante a madrugada. Os jovens tinham se apresentado dias antes, e alguns estavam em fase de testes no Rubro-Negro.

Metade das vítimas fatais dormia no quarto 1. Segundo relatos, estavam no local Gedson Santos, Bernardo Pisetta, Arthur Vinicius, Pablo Henrique e Vitor Isaías. Christian Esmério, Jorge Eduardo e Samuel Thomas estariam no quarto 2, enquanto Athila Paixão no quarto 3. Não houve confirmação sobre onde dormia Rykelmo, mas o corpo foi encontrado no quarto 5, de acordo com o livro "Longe do Ninho", de Daniela Arbex.

Vítimas fatais

Athila Paixão, 14 anos

Arthur Vinícius, 14 anos

Bernardo Pisetta, 15 anos