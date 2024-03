Repórter sente alívio ao ver mascote do Inter indiciado: 'Duvidaram de mim'

'Comecei a duvidar do que eu tinha sentido': "Quando eu relatei o fato no dia do Gre-Nal, olha como isso é muito sério, eu coloquei no B.O. que ele tinha me beijado, que eu tinha ouvido o estalo do beijo e que eu tinha sentido no meu pescoço inclusive o suor dele. Eu senti aquilo ali, foi o que me impactou. Não sei se foi com a máscara levantada, se na hora do pulo levantou, mas eu senti e relatei o que tinha acontecido. E aí eu comecei a receber muitas mensagens, com muitos questionamentos, que era impossível ele levantar a máscara, que era impossível eu ter sentido o beijo dele, que eu estava mentindo. E ali comecei a duvidar do que eu tinha sentido, vejam bem, será que foi só um abraço? Eu comecei a dar uma atenuada nessa fala porque eu já não lembrava mais, a gente tem um apagão".

'Ele admitiu para a delegada que me beijou': "Ao longo do dia, veio à tona o depoimento dele e a delegada falou que ele admitiu que me beijou, que a máscara fica acima da boca, ou seja, que a boca dele fica no queixo da máscara do boneco. Eu não estava louca, eu senti o beijo, eu ouvi o beijo acontecendo e ele relatou. É super importante a gente entender o que acontece na nossa mente porque eu não tinha noção de que realmente eu estava tão certa daquilo, porque as pessoas começaram a fazer eu acreditar que era impossível ele me beijar porque ele estava de máscara. Mas a máscara tem uma tela muito fina e a boca dele fica no queixo da máscara, para ele poder falar com as pessoas. Então, aconteceu mesmo o que eu senti, isso é muito sério porque mexem até com o nosso psicológico quando a gente faz a denúncia".

