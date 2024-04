Sub-15 do Santos vence Água Santa pelo Paulistão; sub-17 empata sem gols

? Santos FC (@SantosFC) April 27, 2024





Com a vitória, o sub-15 mantém o 100% de aproveitamento e segue na liderança do Grupo 14 com 12 pontos. O sub-17 também segue na liderança do Grupo 14, mas com dez pontos.

As equipes voltam a campo no dia 4 de maio, contra o Mauá, no Estádio Municipal Pedro Benedetti, pela quinta rodada do Paulistão. O sub-15 entra em campo às 9h (de Brasília), e o sub-17 às 11h.