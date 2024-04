Palmeiras vê agressões covardes, relata atletas feridos e fará B.O. após briga no futsal

A súmula do jogo confirma que havia "falta de policiamento preventivo" para a decisão do Campeonato Metropolitano entre Palmeiras e Corinthians. As finais do sub-14 e sub-16, que também estavam marcadas para este sábado, mas, foram adiadas por exigência do Palmeiras.

Veja mais: Clássico sub-18 entre Palmeiras e Corinthians tem pancadaria e invasão; veja vídeos

Confira o comunicado do Palmeiras:

"A Sociedade Esportiva Palmeiras repudia as covardes agressões sofridas por atletas da nossa equipe sub-18/17 de futsal durante a decisão do Campeonato Metropolitano, contra o Corinthians, neste sábado, no Ginásio Presidente Ciro II, em São Paulo (SP).

Na ocasião, torcedores do nosso adversário invadiram a quadra e atacaram brutalmente os jogadores do Verdão, incluindo menores de idade, deixando vários deles feridos - por sorte, sem gravidade. Familiares dos atletas e palmeirenses presentes no ginásio também foram agredidos e tiveram roupas rasgadas.

O clube tomará todas as providências cabíveis e registrará Boletim de Ocorrência para que os agressores possam ser rapidamente identificados e punidos pelas autoridades competentes. Ao mesmo tempo, prestaremos todo o apoio necessário aos nossos jovens atletas, que naturalmente estão chocados com os momentos de terror vivenciados.