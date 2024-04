Sub-15 e sub-17 do São Paulo vencem Referência pelo Campeonato Paulista

O sub-17, por sua vez, conseguiu chegar ao primeiro gol com mais facilidade, abrindo o placar logo aos oito minutos de jogo com Cássio. Pouco depois, aos 22, o Referência chegou ao empate. Mas, assim como na etapa inicial, o Tricolor foi às redes logo nos primeiros minutos do segundo tempo, mais precisamente aos três, quando Thierry bateu com categoria para garantir a vitória.

O São Paulo volta a entrar em campo pelos Campeonatos Paulistas sub-15 e sub-17 no próximo sábado, contra o GE Osasco, no estádio Prefeito José Liberatti, às 9h e 11h (de Brasília), respectivamente. Antes disso, o sub-17 terá o confronto com o Fluminense, pela grande final da Copa do Brasil, em Volta Redonda, na próxima quarta-feira, às 11h.