Corinthians encerra preparação para enfrentar Fluminense; veja provável escalação

O zagueiro Gustavo Henrique, que ainda se recupera de resquícios da dengue, deve seguir como desfalque. Segundo o clube, o beque "fez a primeira parte do treinamento com o grupo e, em seguida, voltou à parte interna do CT para uma atividade na academia".

O jogo contra o Flu será neste domingo, às 16 horas (de Brasília). O duelo é visto como muito importante para a comissão técnica e o elenco darem uma resposta após a sequência negativa de três derrotas seguidas. A tendência é de grande público em Itaquera.

Veja como foi o treino

Os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia do CT e, na sequência, foram ao Campo 3 para o aquecimento. O técnico António Oliveira promoveu um trabalho tático para realizar os últimos ajustes na equipe que deve iniciar a partida. Houve também repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Após o treino, a delegação corintiana iniciou a concentração no Hotel Gildásio Miranda, dentro do Centro de Treinamentos do clube.