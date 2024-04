Bruno Guimarães marca em goleada do Newcastle e se destaca entre brasileiros na Inglaterra

O brasileiro Bruno Guimarães é um dos principais jogadores do Newcastle, da Inglaterra, na atual temporada. Neste sábado, ele marcou na goleada da equipe sobre o Sheffield por 5 a 1, pelo Campeonato Inglês, e elevou ainda mais seus bons números desde que estreou no futebol do país.

Segundo o Sofascore, desde a sua estreia pelo Newcastle, o volante lidera diversos quesitos entre todos os jogadores brasileiros que jogam o Campeonato Inglês. Ele é líder em desarmes (196), em duelos ganhos (581), em bolas recuperadas (516), em dribles certos (134) e em faltas sofridas (213). Estes números evidenciam o poderio defensivo de Bruno, que pode atuar como primeiro ou segundo volante.

Além de bons números defensivos, o brasileiro também se destaca ofensivamente. Apenas nesta temporada, Bruno marcou cinco tentos e deu oito assistências com a camisa do Newcastle. Ao todo, o volante balançou as redes 14 vezes e deu 14 passes para gol em 103 jogos pelo clube inglês.