Clássico sub-18 entre Palmeiras e Corinthians tem pancadaria e invasão de quadra; veja vídeos

Todos os vídeos na invasão dos Gaviões da Fiel na Final do Metropolitano de futsal entre Palmeiras x Corinthians sub 18 que aconteceu agora pouco pic.twitter.com/tShB1BEegB

? ETTORCIDA (@Ettorcida_) April 27, 2024

Durante a confusão, já com dezenas de torcedores dentro da quadra, o sistema de som do ginásio faz um apelo. "Por favor, não façam isso! É um jogo de categorias de base!", diz uma pessoa ao microfone, repetidamente. O pedido, no entanto, não é atendido.

De acordo com o Palmeiras, vários jogadores ficaram feridos, mas sem gravidade. Familiares dos atletas e torcedores no ginásio também foram atacados, ainda segundo o clube alviverde. Por exigência da agremiação, as finais das categorias sub-14 e sub-16, marcadas para sábado, foram adiadas.