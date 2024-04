Antony marca, mas Manchester United toma empate do Burnley e tropeça no Inglês

O Manchester United empatou em 1 a 1 com o Burnley neste sábado (27), em Old Trafford, pela 35ª rodada do Campeonato Inglês. O brasileiro Antony balançou as redes para os donos da casa, enquanto Amdouni marcou o gol do time visitante.

O empate mantém o United na sexta colocação, com 54 pontos. A equipe desperdiçou a chance de se aproximar do Tottenham, quinto colocado com seis pontos a mais. O time de Londres ainda joga na rodada.

O Burnley, por sua vez, celebra um ponto importante no Inglês. A equipe segue na 19º colocação com apenas 24 pontos - dois a menos que o Nottingham Forest, primeiro time fora da zona.