Salah desabafa para imprensa após briga com Klopp: "Haverá fogo hoje se eu falar"

?"THERE'S GOING TO BE FIRE TODAY IF I SPEAK"

Salah after discussion with Klopp during the West Ham match.

Vai pegar fogo se eu falar hoje! Disse Salah na zona mista em Londres após discussão com Klopp pic.twitter.com/oJPhbGm3aL

O Liverpool enfrenta uma fase complicada com relação à briga pelo título da Premier League. A equipe comandada por Klopp tem apenas uma vitória nos últimos cinco jogos do campeonato, ocupando atualmente a terceira posição do campeonato, atrás de seus rivais pelo título e com um jogo a mais do que o Arsenal e dois jogos a mais que o Manchester City.

O treinador dos Reds já confirmou que não irá permanecer na equipe para a próxima temporada. Tendo garantido apenas o título da Copa da Liga Inglesa, o Liverpool não está na disputa de mais nenhum campeonato fora o Inglês, que se tornou um título muito improvável dados os recentes resultados.