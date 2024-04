Crefisa em vias de perder a parceria com o INSS

Em 31 de outubro você pôde ler AQUI que uma obscura mudança na lei, e até então desconhecida da opinião pública, feita pelo governo Bolsonaro, permitiu às financeiras fazer parceria com o INSS e receber bilhões de reais destinados aos aposentados.

Dentre essas, a Crefisa, que amealhou, até o final de 2024, algo em torno de 30 bilhões de reais, como se lê na reportagem.

Eis que entre novembro e dezembro deste ano haverá, via leilão, a renovação, ou não, do privilégio, e a possibilidade de excluir a patrocinadora do Palmeiras é quase certa segundo fontes do governo federal.