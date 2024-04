Fla não poupa, concentra fora do Ninho e terá até massa no café da manhã

O Flamengo não irá poupar jogadores e montou uma logística especial para o clássico da manhã deste domingo (28), contra o Botafogo, às 11h, no Maracanã.

Macarrão no café e concentração fora do Ninho

O Flamengo decidiu se concentrar fora do Ninho do Urubu. A delegação irá dormir neste sábado (27) em um hotel no bairro do Leme, na Zona Sul (RJ), onde o trajeto para o Maracanã é de cerca de 15 minutos com os batedores da Polícia Militar. Já do CT para o estádio é de quase uma hora. A ideia é dar mais tempo de descanso aos atletas.

O café da manhã será reforçado e terá até macarrão. Ele será servido por volta das 8h e estará rico em carboidratos e proteínas para dar mais energia aos jogadores. Tal cardápio já foi ofertado na manhã deste sábado (27) no Ninho, antes do treino final para o clássico.