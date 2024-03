Seleções revelam uniformes para a disputa da Euro e Copa América; confira

As seleções europeias seguem com suas cores nacionais, mas com o uso de novos tons mais marcantes. Além do uso dos padrões tradicionais, com uma aplicação moderna e renovada.

Classificação e jogos Eurocopa

Copa América

Já na América Latina, as camisas terão novas tonalidades mais ousadas, e exploram elementos de identidade cultural de forma mais moderna.

Todas as camisas são leves e possuem tecnologia HEAT.RDY - que às deixam confortáveis -, e AEROREADY - com material antitranspirante ou absorvente, que deixa a pele seca.

A Espanha estreará sua nova camisa no amistoso contra o Brasil, no dia 26 de março.

A camisa nacional é o símbolo visual que une uma nação inteira em torno de uma equipe que busca criar memórias que duram a vida toda. A camisa representa muito mais do que o futebol: representa a união, a paixão que nos conecta e a identidade nacional no seu melhor que é celebrada durante um torneio de estatura internacional Sam Handy, vice-presidente de produto e design da adidas.

Confira as camisas:

Argentina