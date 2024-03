Atacante convocado por Dorival deve recusar Portugal para jogar pelo Brasil

"É o sonho de uma criança que saiu de Barra do Corda, no Maranhão, para o mundo. Um orgulho enorme representar meu país. Vamos, meu Brasil! Nunca deixem de acreditar nos seus sonhos", escreveu Galeno nas suas redes sociais.

Galeno tem 26 anos e está no futebol português desde 2016, inicialmente para representar a equipe B do Porto. Antes de vingar por lá, passou por Portimonense, Rio Ave e Braga. No Brasil, jogou no Trindade e Grêmio Anápolis, ambos de Goiás.