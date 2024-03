O provável desafio para o goleiro Rafael

De repente, o goleiro Rafael, do São Paulo, deve virar titular da seleção brasileira com a lesão de Ederson.

Improvável que o jovem Bento, do Athletico, convocado como terceiro goleiro na primeira lista de Dorival Júnior, ou Léo Jardim, do Vasco, agora chamado para a vaga do arqueiro do Manchester City, ocupe o posto nos amistosos contra a poderosa Inglaterra e a Espanha.

Rafael foi convocado como segundo goleiro e é da confiança do treinador dele no Tricolor.