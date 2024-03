Jogador que se assumiu homossexual pede namorado em casamento no estádio

O lateral australiano Josh Cavallo, do Adelaide United, pediu o seu namorado, Leighton Morrel, em casamento no estádio do seu clube.

O que aconteceu

O momento foi compartilhado por Cavallo em suas redes sociais hoje (13). O lateral exibiu fotos do pedido no Coopers Stadium, que fica na cidade de Adelaide, na Austrália.

"Começar o ano com o meu noivo. Obrigado, Adelaide United, por me ajudarem a preparar esta surpresa. Vocês me deram um espaço seguro no futebol, que nem nos meus sonhos imaginei ser possível", comemorou o jogador.