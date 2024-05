Gómez fica a um gol de se tornar o maior zagueiro-artilheiro do Palmeiras

Esse foi o primeiro gol de Gustavo Gómez pelo Palmeiras nesta temporada em 16 jogos disputados. No Palmeiras desde 2018, o zagueiro soma 296 jogos pela equipe. Nesse período, ele conquistou 12 títulos: quatro Campeonatos Paulistas (2020, 2022, 2023 e 2024), três Campeonatos Brasileiros (2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).

Com isso, o zagueiro é o jogador com mais títulos na história do clube, ao lado de Ademir da Guia, Dudu,

Junqueira, Marcos Rocha, Mayke e Weverton. Outra marca importante que Gómez carrega é a de capitão com mais taças levantadas. Com a braçadeira, ele tem 9, na frente de Divino, com sete.

O Palmeiras volta a campo neste domingo (12), quando enfrenta o Athletico-PR, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 16h (de Brasília), na Arena Barueri.

