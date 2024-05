São Paulo iguala maior sequência da temporada 2024 sem perder

O São Paulo voltou a viver um momento positivo na temporada 2024. A equipe está invicta há seis jogos, sendo cinco com Zubeldía e um sob comando de Milton Cruz.

O Tricolor, portanto, igualou a maior sequência de duelos sem perder seguido em 2024. Ainda com Carpini no cargo, a equipe emendou quatro triunfos e dois empates, incluindo o título da Supercopa e a quebra do tabu na Neo Química Arena, nos primeiros seis jogos do ano.

Um fator a ser destacado na atual série é que cinco dos seis jogos foram na condição de visitante. Ainda assim, o São Paulo ganhou os cinco embates(Atlético-GO, Barcelona-EQU, Águia de Marabá, Vitória e Cobresal), algo que não acontecia desde 2012.