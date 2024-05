Bernardo celebra gol em vitória no Brasileirão sub-20 e se declara ao Santos: "Amo esse clube"

Bernardo ainda aproveitou para falar sobre o jogo e pediu para que a equipe mantenha o embalo na temporada.

"Jogo difícil, fora de casa, então é importante voltar com os três pontos para São Paulo. Almejamos coisas grandes nesta temporada, então não podemos deixar vitórias assim escaparem. Agora é aproveitar essa boa fase e manter o ritmo. Estamos disputando o Estadual ainda, então não podemos perder o foco. Já temos que pensar no próximo jogo", finalizou.

Com o resultado, os Meninos da Vila subiram para a terceira colocação na tabela da competição nacional, com 13 pontos. O Leão está em 11º, com sete.

O Santos volta a campo no domingo, contra o Santo André, fora de casa, pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A partida será às 15 horas (de Brasília), no Estádio Municipal Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso do sub-20 é contra o Atlético-MG, no dia 29 de maio, pela nona rodada. A partida da oitava rodada, contra o Grêmio, foi adiada por tempo indeterminado, em razão das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul.