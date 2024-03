Atacante culpa rival por 'cavalgada' em campo: 'Segurou minhas pernas'

A imagem de Léo Bahia, do Baraúnas, "cavalgando" no zagueiro Rafael Jansen, do América-RN, viralizou no fim de semana (assista ao vídeo abaixo). Ao UOL, o atacante explicou o que passou pela sua cabeça no momento em que dividiu a bola com o defensor adversário.

O que aconteceu

Um lance bizarro. Aos 28 minutos do segundo tempo, Léo Bahia dividiu a bola com Rafael Jansen. Na sequência, o camisa 11 ficou em cima das costas do defensor e fez movimentos de uma "cavalgada". A ação gerou uma confusão entre os jogadores, que foram expulsos pelo árbitro Alciney Santos de Araújo.