Paysandu e Avaí empatam e seguem sem vencer pela Série B do Campeonato Brasileiro

Diante do empate, o Paysandu subiu para a 13ª posição, com dois pontos contabilizados. Já o Avaí, que soma apenas uma unidade, permaneceu na 18ª colocação. Como este foi o jogo de abertura da rodada, as posições podem variar de acordo com resultados dos demais jogos.

Pela quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Paysandu visita, no próximo dia 12, um domingo, às 16h (de Brasília), o Mirassol, no Éstádio José Maria de Campos Maia. Já o Avaí, um dia antes, na Ressacada, às 11h, enfrenta o Coritiba.

O jogo foi muito equilibrado, com as duas equipes buscando os primeiros três pontos no torneio nacional.

O confronto foi marcado, também, por muitos cartões distribuídos pela arbitragem. O Paysandu, por exemplo, teve um de seus jogadores expulso. Aos 10 minutos da etapa complementar, o zagueiro Quintana recebeu cartão vermelho direto após puxar Pottker em um ataque e deixou o gramado do Estádio da Curuzu.