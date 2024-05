Fluminense x Atlético-MG: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

?????? ????? pic.twitter.com/b6eBxnVaLc

Do outro lado do campo estará um candidato à liderança. O Atlético-MG é o segundo colocado com oito pontos, um a menos que o líder Botafogo, que só atuará no domingo. Assim, se vencer o Tricolor, o Galo, que vem de um triunfo de 3 a 0 sobre o Cuiabá no Mato Grosso, dormirá na ponta da tabela de classificação.

Fernando Diniz, treinador do Fluminense, tem consciência do grau de dificuldade do confronto e citou o grande potencial do elenco atleticano.

"O Atlético Mineiro vive um grande momento, tem excelentes jogadores e contratou um grande treinador. Sabemos que teremos dificuldades e respeitamos demais o adversário. Mas vamos procurar fazer o nosso melhor", disse ele.