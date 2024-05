Medalhista olímpico, Bruno Fratus dará pausa na carreira para recuperação física e mental

Medalhista olímpico, Bruno Fratus não deu adeus à natação. O atleta dará uma pausa para recuperação total da cirurgia no joelho longe da pressão dos treinamentos diários e sempre tendo como objetivo a melhor performance.

Acompanhado pela esposa Michelle, ele esteve, nesta sexta-feira, em uma reunião com o presidente do Esporte Clube Pinheiros, Carlinhos Brazolin, a diretora de natação Letícia Calabresi e o técnico André Ferreira (Amem). No encontro, Fratus expôs todos os detalhes da decisão em não participar da seletiva do Rio de Janeiro para obter a vaga olímpica para Paris.

"Não tive tempo hábil para me recuperar da cirurgia no joelho e não seria justo pedir adiamento para me beneficiar", disse Fratus, medalhista em Tóquio em 2021.