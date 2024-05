Corinthians x Fortaleza: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Corinthians pode ter novidades em campo. O zagueiro Gustavo Henrique, recuperado de um quadro de dengue, já está à disposição de António e pode voltar a ser relacionado. Se ele não jogar, a tendência é que Cacá forme dupla de zaga com Félix Torres.

No gol, Carlos Miguel deve ganhar uma sequência e seguir no time, desbancando o ídolo Cássio. Já o ataque deve ser o mesmo que derrotou o América-RN na última quarta-feira: Gustavo Mosquito, Romero e Wesley. Já o meia Garro, que cumpriu suspensão contra o América-RN pela Copa do Brasil, pode ser escalado normalmente.

O meio-campista Igor Coronado e o atacante Yuri Alberto foram vistos treinando com o elenco na última sexta-feira, mas ainda devem desfalcar a equipe. Outros lesionados, como Palacios, Pedro Henrique e Maycon, são baixas certas.

Do outro lado, o Fortaleza ficou no empate com o Red Bull Bragantino na última rodada, por 1 a 1. Na última quarta-feira, o time não saiu do 0 a 0 com o Vasco, na Arena Castelão, pela Copa do Brasil.

O Leão do Pici, 11º colocado do Brasileiro, com um ponto a mais que o Corinthians, terá ausências importantes para a partida. O técnico Juan Pablo Vojvoda não contará com os machucados: Calebe, Lucas Sasha, Cardona e Kuscevic. Reservas diante do Massa Bruta, Hércules e Bruno Pacheco devem ser titulares em Itaquera.