Sport ganha do Coritiba fora de casa e assume liderança da Série B

O Sport viajou até o Paraná e venceu o Coritiba por 1 a 0, nesta sexta-feira, no Couto Pereira, pela terceira rodada da Série B. Gustavo Coutinho marcou o gol da vitória do Leão.

O triunfo foi o terceiro do Sport na competição, a qual lidera com nove pontos conquistados. A equipe segue com 1oo% de aproveitamento nos três primeiros jogos e ultrapassou o Santos na tabela. O Peixe terá que derrotar o Guarani para reassumir a ponta.

O Coritiba perdeu pela primeira vez no torneio e desperdiçou a chance de encostar na parte de cima da tabela. A equipe ocupa a sétima posição com quatro pontos.