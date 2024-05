Com retorno de Marcelo, Fluminense finaliza preparação para enfrentar o Atlético-MG pelo Brasileirão

Nesta sexta-feira, em Cariacica (ES), o Fluminense encerrou seus treinamentos para o confronto diante do Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz contou com retorno do lateral esquerdo Marcelo, que estava em Madri, na Espanha.

Para a partida contra o Galo, Guga deverá ser titular pela lateral direita, já que os cariocas não contam com Samuel Xavier, que tem uma fratura no pé direito. Caso isso aconteça, Marquinhos poderá começar como ponta, sua posição de origem.