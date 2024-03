Cavalinho, provocação e discurso de Cuca: o que chamou atenção na rodada

No dia seguinte, o Nova Iguaçu quase conseguiu um resultado histórico sobre o Vasco. Mas perdeu muitas chances. O time da Colina reagiu, empatou em 1 a 1 e segue vivo. Ramón Díaz, técnico vascaíno, bateu na mesa de novo e fez mais uma promessa: o Vasco estará na final.

Cuca e o pronunciamento mais importante

A goleada do Athletico sobre o Londrina, por 6 a 0, nas quartas de final do Paranaense, virou detalhe diante do pronunciamento do técnico Cuca sobre violência contra a mulher.

Foi a primeira fala mais profunda dele em público sobre o caso. O técnico chegou a ser condenado por um crime na Suíça, mas a sentença foi anulada. Depois de sair do Corinthians diante da pressão contra sua presença, ele voltou a trabalhar após cerca de um ano. E prometeu se engajar na luta pelo fim da violência contra a mulher e a cultura machista na sociedade. O futebol faz parte disso.