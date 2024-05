Atlético- MG divulga lista de relacionados para o jogo contra o Fluminense; veja os nomes

O Atlético-MG divulgou nesta sexta-feira a lista dos jogadores relacionados para o duelo diante do Fluminense. As equipes se enfrentam neste sábado, às 16h (de Brasília, no Estádio Estadual Kleber José de Andrade, pela quinta rodada do Brasileirão.

A principal novidade da lista é a ausência do zagueiro Bruno Fuchs. O defensor cumprirá suspensão automática após receber cartão vermelho na última rodada. Rubens e Paulo Vitor, lesionados, também são desfalques.

Entretanto, o zagueiro Jemerson, poupado contra o Sport, treinou normalmente e reforça a equipe de Gabriel Milito.