Galtier, ex-treinador do PSG, comenta ambiente com Messi, Neymar e Mbappé: "São pessoas normais"

O ex-treinador do PSG também explicou como era lidar com os astros durante as partidas. "Com estes jogadores extraordinários, a menor reação, o menor olhar, um sorriso inapropriado, uma piscadela ou um gesto assumem proporções internacionais e globais. Um exemplo: no nosso primeiro jogo da Liga dos Campeões, contra a Juventus, vencemos e senti que tinha que tirar Leo Messi no final da partida, não para melhorar ninguém ou qualquer coisa, mas para protegê-lo fisicamente."

"Pareceu-me uma decisão lógica. Depois do jogo, todos me disseram que foi a primeira vez que Messi saiu de campo num jogo da Liga dos Campeões (referindo-se aos jogos com o PSG). É aí que você percebe a conta e confirma isso. Você está treinando jogadores que são muito mais que jogadores. Quando comecei a treiná-los, pensei: o que esses caras têm que as pessoas normais não têm?", continuou.