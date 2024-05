Caio Paulista cita apoio de Abel e celebra chance recebida em vitória na Copa do Brasil: "Muito feliz"

Contratado pelo Palmeiras no início desta temporada, o lateral esquerdo Caio Paulista ainda busca seu espaço no time comandado pro Abel Ferreira. Depois de ficar de fora de sete jogos, o camisa 16 ganhou oportunidade como titular na vitória do Verdão por 2 a 1 sobre o Botafogo-SP pela estreia da Copa do Brasil.

O jogador de 25 anos revelou o apoio que recebe do treinador palmeirense no dia a dia e celebrou a oportunidade. Caio foi titular na partida e saiu no segundo tempo para entrada de Piquerez. Essa foi sua 11ª partida com a camisa do Verdão.

"Ontem eu fiquei muito feliz. Venho trabalhando bastante, o Abel sempre conversa comigo para estar preparado para as oportunidades. Eu sabia que aqui há uma competição interna muito alta, porque tem grandes jogadores, a qualidade é muito alta. Eu seguia trabalhando, treinando em mais de uma função, e ontem eu pude receber a oportunidade e graças a Deus ajudar a sairmos com um resultado muito importante", completou.