'Vocês não sabem de nada', diz esposa de Thiago Silva sobre negócio com Flu

A esposa de Thiago Silva, Belle Silva, desmentiu o suposto acerto do zagueiro do Chelsea com o Fluminense. O jogador retornaria ao futebol brasileiro após passagem de sucesso no continente europeu.

Belle, em publicação feita nos stories de seu Instagram, disse que não há nada concretizado e que essa euforia está "atrapalhando coisas que poderiam dar certo".

"Gente do céu, eu estou na Espanha e é quase meia-noite. Meu marido (Thiago Silva) está em Londres. Estou sendo bombardeada em todas as redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, parem de especulações. Vocês não sabem de nada. Essa ansiedade pode atrapalhar coisas que poderiam dar certo. Me ajudem a ajudar vocês, por favor. Não tem nada fechado, não tem nada certo. Quando eu tiver certo eu vou falar, que agonia", afirmou a esposa do defensor.