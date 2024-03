Mbappé começa no banco, e PSG chega ao 3º empate seguido no Francês

1x1 - Gol do PSG. A vantagem durou só 10 minutos. Hakimi cobrou escanteio na cabeça de Gonçalo Ramos, que desviou. No caminho, a bola bateu em Abdelhamid e morreu na rede. O gol foi considerado contra do zagueiro.

2x1 - Gol do PSG. Só dois minutos. Foi esse o tempo que o PSG precisou para virar o jogo. Falha de Atangana, bola no pé de Gonçalo Ramos, que não perdoou o erro num bom chute de canhota.

2x2 - Gol do Reims. Diakité recebeu ótimo passe de Agbadou. Ele saiu de cara com Novas e foi tranquilo para estudar a rede aos 44' do 1º tempo.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain 2 x 2 Reims

Data: 10/03/2024

Local: Parc des Princes

Hora: 9h (de Brasília)

Cartões amarelos: Smet (Reims), Ugarte (PSG), Hakimi (PSG), Will Still (técnico, Reims), Ito (Reims)

Cartões vermelhos:

Gols: Munetsi (Reims), aos 6' do 1º tempo (0-1); Abdelhamid (Reims, contra), aos 16' do 1º tempo (1-1); Gonçalo Ramos (PSG), aos 18' do 1º tempo (2-1); Diakité (Reims), aos 44' do 1º tempo (2-2)

PSG: Navas, Hakimi, Danilo (Nuno Mendes), Beraldo e Hernández; Ugarte, Zaïre-Emery e Lee; Ramos (Mbappé), Soler (Dembélé) e Barcola (Kolo Muani). Técnico: Luiz Enrique.