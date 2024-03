Santos vence a Inter de virada, mas fica atrás do Palmeiras no Paulistão

O Santos reage para as fases finais do Paulistão. O Peixe havia vencido um dos últimos três jogos, com o técnico Fabio Carille admitindo queda de rendimento. O Peixe não brilhou diante da Inter, mas conseguiu vitória importante para não perder a confiança.

Santos e Inter pouparam alguns jogadores antes das quartas. O Peixe foi a campo sem Aderlan, João Schmidt, Diego Pituca e Guilherme, além do lesionado Willian.

O Santos agora enfrentará a Portuguesa, em casa, nas quartas de final do Campeonato Paulista. A Inter de Limeira jogará contra o Red Bull Bragantino como visitante.

Primeiro tempo elétrico

Os primeiros 49 minutos do jogo antes do intervalo foram muito movimentados. Três gols e ataques a todo tempo, com as defesas expostas.

A Inter de Limeira abriu o placar aos 15 minutos, quando Felipe Jonatan quis dar uma caneta na defesa e perdeu a bola. Nonato derrubou Albano na área, e Quirino converteu o pênalti. O centroavante bateu no meio, enquanto João Paulo caiu antes no seu canto esquerdo.