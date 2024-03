Palmeiras vence Botafogo-SP, vira líder geral e chega embalado para quartas

Palmeiras cresceu no jogo, mas não o suficiente para abrir o placar. Por volta dos 20 minutos, Aníbal Moreno e Lázaro exigiram boas defesas de Michael. Aos 40, Flaco López cabeceou bem e parou no goleiro visitante, na melhor chance do Palmeiras no primeiro tempo.

A primeira etapa ficou marcada pelos embates duros — com direito a dente quebrado — e expulsão. Raphael Veiga recebeu um empurrão de Wallison e perdeu um pedaço do seu dente aos 35. Dois minutos depois, Matheus Costa derrubou Rony na entrada da área e levou cartão vermelho por ser o último homem na jogada.

Os mandantes voltaram do intervalo mais ligados e perderam algumas chances. Aos 4 minutos, Mayke cruzou e Flaco López, sozinho, finalizou com muito perigo. Aos 9, Michael impediu um gol de Lázaro, após sair cara a cara com o atacante. Ríos e Luan também tiveram boas chances depois.

1x0: depois de pressionar muito, o Palmeiras abriu o placar com Rony. Aos 24, Mayke cruzou na medida para Rony, que surgiu na marca do pênalti e cabeceou no canto direito.

FICHA TÉCNICA

Palmeiras 1 x 0 Botafogo-SP

Competição: 12ª rodada do Campeonato Paulista - Série A1 2024

Data e hora: 9 de março de 2024, às 18h (horário de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Público: 11.598

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Raphael de Albuquerque Lima

VAR: Vinicius Furlan

Cartões amarelos: Lázaro e Moreno (Palmeiras); Jean Victor e Fillipe Soutto (Botafogo)

Cartões vermelhos: Matheus Costa (Botafogo)

Gols: Rony (aos 24 minutos do segundo tempo)