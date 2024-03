Barcelona vence Mallorca com golaço de joia em jogo com lesão de Raphinha

Com a vitória, o Barcelona chegou aos 61 pontos e assumiu a vice-liderança momentânea do Espanhol — o Girona ainda joga na rodada. O Mallorca segue com 27, no 15° lugar.

Classificação e jogos La Liga

O Barcelona volta a campo na próxima terça-feira (12), quando vai receber o Napoli pelo jogo de volta das oitavas da Liga dos Campeões. O Mallorca só volta a jogar no sábado (16), quando vai encarar o Granada, em casa, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como foi o jogo

O Barcelona começou o jogo no ataque, mas sem criar grandes chances. Jogando em casa, a equipe culé rodou a bola na frente da área do Mallorca em busca de espaços para finalizações e jogadas de linha de fundo, mas se deu de frente com uma defesa bem fechada e que pouco errou.

Quando conseguiu infiltrar, o Barcelona teve um pênalti a seu favor. Raphinha foi tocado pelo defensor na lateral da área, e o árbitro marcou a penalidade após consultar o VAR. Na cobrança, no entanto, Gundogan bateu mal e viu Rajkovic cair no canto esquerdo baixo para espalmar. Minutos depois de sofrer o pênalti, Raphinha deixou o jogo com dores no tornozelo.