Janela de transferências fecha hoje: quem seu time ainda tenta contratar

Fluminense - O Tricolor se reforçou em todos os setores nesta janela de transferências, e com diferentes perfis. "O Fluminense soube aproveitar as oportunidades e estamos muito felizes com os que vieram. Temos jogadores consagrados e uns mais jovens também", disse Fernando Diniz, em coletiva recente. A expectativa, no momento, fica por possíveis saídas, mas a diretoria ainda analisa os cenários.

Grêmio - No último dia da janela de transferências, a prioridade do Grêmio é a contratação de um zagueiro. O clube ainda avalia investir em um atacante e um lateral esquerdo.

Inter - O Internacional espera oficializar a chegada do lateral esquerdo Bernabei, emprestado pelo Celtic (ESC), e ainda tenta a contratação de um goleiro. Enquanto isso, mantém contato com o Flamengo para finalizar acordo envolvendo o volante Thiago Maia. O principal movimento do Inter foi a antecipação da chegada de Rafael Borré.

Palmeiras - O Palmeiras já fechou cinco contratações em 2024 e não tem previsão de se reforçar no última dia de janela de transferências. O grande objetivo era encontrar um substituto para Raphael Veiga, e Rômulo — meia que se destacou no Novorizontino — foi contratado por R$ 6 milhões. Um novo investimento só deve acontecer na janela do meio do ano, já que Endrick completará sua transferência para o Real Madrid, e o Palmeiras sabe que precisa contratar um atacante.

Santos - O Santos prioriza a contratação de um ponta direita e um centroavante. Um meia também é visto como opção, mas não deve chegar um jogador para ser titular. Apenas para reposição. O Peixe tem conversas em andamento por Danielzinho, do Mirassol. A diretoria contratou Rodrigo Ferreira para a lateral direita após ver oportunidade de mercado. A posição não era considerada prioridade.

São Paulo - O São Paulo ainda está de olho em um lateral esquerdo e um zagueiro canhoto, mas não deve contratar neste momento. O último reforço foi o centroavante André Silva, do Vitória de Guimarães (POR), anunciado ao longo da semana.