Zagueiro pode encerrar carreira após deslocar joelho em lesão contra o Real

O zagueiro Diakhaby, do Valencia, pode ter que encerrar a carreira após a grave lesão no jogo contra o Real Madrid. O jogador sofreu um deslocamento do joelho direito e rompeu os ligamentos cruzados anterior e posterior.

Infelizmente, trata-se de uma lesão gravíssima e, portanto, há sério risco de não poder voltar a jogar futebol. Esta lesão costuma danificar a cartilagem, que é uma estrutura que não se regenera. Juan José López Martínez, especialista em cirurgia ortopédica que trabalha com o tenista Carlos Alcaraz, ao jornal espanhol Estadio Deportivo