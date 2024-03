Raio-X de Dudu: prazo para a volta, viagem para Alemanha e treinos remotos

A ida à sede da Adidas na Alemanha foi combinada com o clube e não atrapalhou a recuperação do camisa 7. No período em que esteve fora do país, Dudu fez treinos remotos e cumpriu a planilha estabelecida pelo Palmeiras.

A viagem estava programada há um bom tempo e não foi realizada mais cedo justamente para não atrapalhar a recuperação do maior ídolo do atual time do Palmeiras. A viagem durou apenas três dias.

Chuteira preta

Dudu não encontrou o modelo ideal de chuteira da Adidas e usou uma chuteira toda preta na temporada passada. O calçado era de outra marca e, para não exibir a marca, foi pintada totalmente de preto.

Dudu conheceu a sede da patrocinadora e tirou molde para a confecção de uma chuteira personalizada. O serviço é oferecido para os "jogadores top" da marca alemã.