Veiga iguala Dudu e se torna artilheiro do Palmeiras neste século

O meia Raphael Veiga segue fazendo história no Palmeiras. Neste domingo (3), ao marcar o gol de empate por 1 a 1 contra o São Paulo, alcançou seu 88° gol com a camisa do Verdão e tornou-se, ao lado de Dudu, o artilheiro do Verdão no século 21.

Veiga começou a temporada em grande fase pelo Palmeiras e atualmente é o vice-artilheiro do time no Paulistão, com cinco gols, atrás de Flaco López, que tem sete. Nas três primeiras partidas, ele marcou quatro gols: um no empate por 1 a 1 contra o Novorizontino, dois na vitória contra a Inter de Limeira e outro na vitória por 2 a 1 sobre o Santos. Depois, voltou a marcar na vitória por 3 a 1 sobre o Mirassol.

Em 2024, o jogador de 28 anos disputou oito jogos, sendo todos como titular. Veiga apenas não entrou em campo nos jogos contra Santo André, São Bernardo e Corinthians. No período em que o clube disputou esses jogos, o meia se tratava de uma infecção ocular. Contudo, ficou no banco contra o Santo André. Já contra o São Bernardo sequer foi ao jogo, enquanto no dérbi foi vetado no aquecimento.