Dudu inicia progressão para campo e já tem prazo de retorno no Palmeiras

O camisa 7 voltaria a tempo para disputar as principais competições da temporada: Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

Dudu está há cinco meses em recuperação da cirurgia feita no joelho direito. O 'Baixola' sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e lesão no menisco em agosto do ano passado, em um jogo contra o Vasco, no Allianz Parque, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Volta de Dudu é vista como "essencial" no Palmeiras

Dudu, do Palmeiras, comemora seu gol sobre o Flamengo, pelo Brasileirão Imagem: Marcello Zambrana/AGIF

Desde lesão do camisa 7, Abel Ferreira não conseguiu encontrar o ataque ideal. O treinador precisou implementar um esquema com três zagueiros — que não é o seu preferido — mas foi a forma que encontrou para ter um time equilibrado tanto na defesa quanto no ataque.

Dudu é visto como o fator de "desequilíbrio" nas partidas do Palmeiras. Apesar dos números modestos de 2023 (42 jogos, três gols e sete assistências), o atacante colabora demais com dribles e pré-assistências, estatísticas valorizadas por quem trabalha com análise de dados.