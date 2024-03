Procuradoria denunciará envolvidos em confusão no vestiário do Choque-Rei

Todos os membros da delegação do São Paulo citados na súmula do Choque-Rei serão denunciados pela Procuradoria Geral do Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) da FPF e poderão pegar um gancho. O documento cita nominalmente o lateral Rafinha e o meia Wellington Rato.

A fala do Carlos Belmonte contra Abel Ferreira estão sendo analisadas agora a tarde e também devem ser denunciadas com risco de gancho. Em vídeo, o diretor de futebol do São Paulo foi flagrado dizendo "safado do caralh*! O Abel apitou para vocês, este português de merd*".

Os julgamentos devem ocorrer já na próxima semana. O procurador do TJD deve pedir urgência na resolução dos casos.