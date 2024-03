MPMG bane organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro após morte de torcedor

O Ministério Público esclarece que, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, a medida educativa aplicada nesta segunda-feira tem caráter cautelar, sendo que após a observância do direito de defesa das entidades acima mencionadas, a ser exercido e apreciado em até trinta dias, a medida será novamente analisada, sendo convalidada ou revogada. Nota do Ministério Público de Minas Gerais

Morte de torcedor

Um torcedor do Cruzeiro morreu no sábado após briga entre membros da Galoucura e Máfia Azul. Segundo a PM, a briga aconteceu no bairro do Barreiro,

Outros torcedores do Cruzeiro foram baleados e ficaram feridos.

O torcedor chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu.

Dois suspeitos foram presos após intervenção da PM. Uma arma de fogo e um carro foram apreendidos.