Torcedor morre após briga entre organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro

Um torcedor morreu e outros ficaram feridos após uma briga entre torcidas organizadas de Atlético-MG e Cruzeiro, na tarde de hoje (2), em Belo Horizonte. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Minas Gerais.

O que aconteceu

Um cruzeirense morreu após briga entre membros da Galoucura e da Máfia Azul, no bairro do Barreiro, segundo a PM. Outros dois torcedores do Cruzeiro foram baleados no confronto e ficaram feridos.

O torcedor do Cruzeiro que morreu chegou a ser socorrido e levado para o Hospital Santa Rita, mas não resistiu. Dois suspeitos foram presos após intervenção da PM. Uma arma de fogo e um carro foram apreendidos.