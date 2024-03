Perto do Fla, William Carvalho é investigado por abuso sexual; ele nega

Na denúncia, a jovem relatou que foi drogada e violada pelo português e acordou na manhã seguinte com sinais claros de violência no corpo. Os dois trocaram mensagens nos dias seguintes e ela pretendia se encontrar com William Carvalho para entender o que havia acontecido, mas o jogador recusou.

A defesa de William Carvalho afirmou em uma nota oficial na época que o jogador lamenta "profundamente" a denúncia pela "sua falta de veracidade" e no qual "nega veementemente" qualquer agressão sexual. Carvalho admitiu ter tido relações sexuais com a mulher duas vezes — uma em Ibiza, onde ela mora, e outra em Sevilha.

"O Sr. Carvalho respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas pela Sra. Magistrada, admitindo a realidade do encontro com a queixosa, mas negando veementemente qualquer agressão sexual, uma vez que as relações foram completamente consensuais", diz o comunicado.

Após seu depoimento, o atleta deixou o Tribunal de Instrução de Sevilha sem qualquer medida restritiva, obrigação de se apresentar ou retirada de seu passaporte.

William próximo do Flamengo

O Flamengo tem negociação em andamento para comprar o volante português. As conversas têm caminhado de forma positiva e há otimismo para o desfecho do acordo. Essa informação foi publicada pelo colunista Bruno Andrade, do UOL.