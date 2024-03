Ex-Corinthians e seleção, zagueiro Felipe anuncia aposentadoria em junho

Imagem: Scott Wilson/PA Images via Getty Images

Com passagem pelo Corinthians e pela seleção brasileira, o zagueiro Felipe, hoje no Nottingham Forest, da Inglaterra, anunciou que vai se aposentar do futebol.

O que aconteceu

Felipe anunciou nas redes sociais que vai se aposentar ao término do seu contrato com o Nottingham Forest. O atual vínculo do defensor vai até o dia 30 de junho de 2024.

O zagueiro não explicou a fundo os motivos para a decisão. "Ainda é cedo para explicar os motivos, algo que farei adiante, pois ainda tenho contrato e quero honrá-lo como sempre fiz por todos os clubes pelos quais defendi".