6 pratos por dia, muita água e nada de álcool: a dieta de Cristiano Ronaldo

O corpo de Cristiano Ronaldo é uma extensão do que ele representa em campo. Com uma carreira marcada pela dedicação, o craque tem uma dieta rígida para se manter em alto nível aos 39 anos, completados no mês de fevereiro.

O cardápio do craque tem predileção por comidas saudáveis, regada de uma recorrente hidratação, zero consumo de álcool e muitas horas de sono.

Como é a rotina de CR7

Cristiano Ronaldo não tem uma dieta com alimentos caros. O atacante do Al-Nassr prioriza no seu cardápio comidas saudáveis, pratos com proteínas magras, grãos integrais e saladas. Ele evita consumo de açúcar e gorduras na sua rotina, de acordo com o chef de cozinha italiano Giorgio Barone que conviveu com o atleta no período em que defendeu a Juventus.