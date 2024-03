Haaland se redime de erro bizarro, e City bate United de virada pelo Inglês

Phil Foden comandou a vitória de virada do Manchester City sobre o Manchester United por 3 a 1, hoje (3), no Etihad Stadium, pela 27ª rodada do Campeonato Inglês. A terceira vitória seguida sobre o rival deixa o time de Guardiola apenas um ponto atrás do líder Liverpool.

O que aconteceu

Rashford fez um golaço no único chute ao gol do United no primeiro tempo. O camisa 10 calou o Etihad aos nove minutos de jogo com um chute de primeira da entrada da área.

Minutos depois, Haaland mandou por cima a melhor chance do City na primeira etapa e enlouqueceu Guardiola. Com o gol aberto e próximo à linha do gol, o camisa 9 errou na finalização e "encobriu" o gol. Na beira do campo, o treinador, incrédulo, levou as mãos à cabeça.