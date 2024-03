Alisson contesta arbitragem: 'Eles dão para um lado e não dão para o outro'

Autor do gol do São Paulo no empate por 1 a 1 contra o Palmeiras, Alisson contestou decisões capitais da arbitragem no Choque-Rei.

Alisson criticou o pênalti marcado a favor do Palmeiras (em disputa de bola do goleiro Rafael com o zagueiro Murilo) e a não marcação de uma penalidade em Luciano. No lance, o VAR chamou o árbitro Matheus Delgado para rever a jogada, mas o juiz manteve a decisão de campo.